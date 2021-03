Edingen. Die evangelische Kita „Neckar-Krotten“ in Edingen ist wegen Corona ab sofort bis 9. April komplett geschlossen. Das hat Christa Lehner vom Referat Kindertageseinrichtungen beim evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Neckar-Bergstraße mitgeteilt. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe am Freitag den Betrieb der gesamten Kita bis einschließlich 9. April behördlich untersagt. Grund der Schließung sind nach Angaben von Lehner nachgewiesene Mutationen bei den bereits bekannten Coronainfektionen. Die Betroffenen befinden sich seit Tagen in Quarantäne, die entsprechenden Gruppen sind schon geschlossen.

