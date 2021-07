Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Dienstag (Stand 16 Uhr) keine weiteren Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion gemeldet worden. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie weiterhin insgesamt 16.356 Fälle in Mannheim bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 3,5. Am Montag lag der Wert noch bei 4,5.

Bislang gelten in Mannheim 15.977 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Derzeit gibt es in der Stadt noch 75 akute Infektionsfälle.