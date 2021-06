Keine Maskenpflicht mehr an Mannheimer Schulen

Mannheim. Schüler und Schülerinnen in Mannheim müssen ab Montag, 21. Juni, keine Maske mehr im Unterricht tragen. Das hat das Baden-Württembergische Kultusministerium bekannt gegeben. Die Regelung gilt für alle Schulformen und für Stadt- und Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 35 - in Mannheim lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 14,8. Weitere Bedingung für das Wegfallen der Maskenpflicht im Unterricht: An der Schule darf es in den vergangenen zwei Wochen keinen Corona-Fall gegeben haben.

Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen. Während es für Lehrkräfte ein Abstandsgebot gibt, gilt das für die Schüler aber auch nicht mehr. Außerdem bleibt es an den Schulen auch bei der indirekten Testpflicht, den bestehenden Hygienevorgaben des Kultusministeriums und ebenso bei den Vorgaben zum Lüften.