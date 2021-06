Jetzt amtlich: Ab Donnerstag Lockerungen in Mannheim

Mannheim. Jetzt ist es offiziell: Das Robert Koch-Institut in Berlin hat für Mannheim am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 38,9 veröffentlicht. Damit liegt dieser Wert den fünften Tag in Folge unter 50. Nun kann am Donnerstag die in der baden-württembergischen Corona-Landesverordnung vorgesehene Öffnungsstufe 2 in Kraft treten. Private Treffen sind dann wieder mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich, Kinder bis einschließlich 13, vollständig Geimpfte und im vergangenen halben Jahr von Corona-Genesene nicht mitgerechnet.

Geschäfte können wieder gänzlich ohne Anmeldung oder Schnelltest betreten werden, zudem gibt es großzügigere Quadratmeter-Vorgaben für den Einzelhandel. Auch beim Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken, Zoos oder botanische Gärten können wieder unangemeldet und ungetestet betreten werden. Fraglich ist indes, ob die einzelnen Einrichtungen diese Lockerungen unmittelbar bereits am Donnerstag umsetzen können. Ob das im Luisenpark der Fall ist, will die Stadt im Laufe des Mittwochs bekannt geben.