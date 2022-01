Jeder Zweite in Baden-Württemberg geboostert

Stuttgart. 5,54 Millionen Menschen werden an diesem Wochenende eine Auffrischungsimpfung zum Schutz vor schweren Verläufen einer Corona-Infektion erhalten haben. Somit wird noch vor dem Wochenende die 50-Prozent–Marke bei Booster-Impfungen geknackt, teilte das Land am Freitag mit.

Gesundheitsminister Manne Lucha bedankte sich bei den Impfenden für ihren „unermüdlichen Einsatz“. Die hohe Zahl der Booster-Impfungen sei durch Niedergelassene- und Betriebsärzte, vom Land finanzierte Angebote in Stadt- und Landkreisen sowie Sonderaktionen, wie das 24-Stunden-Impfen der Profisportvereine, in so kurzer Zeit möglich gewesen.

Ergänzend zu den Impfangeboten der Ärzte sowie den 155 vom Land eingerichteten Mobilen Impfteams seien in den vergangenen Wochen im ganzen Land viele Impfstützpunkte aktiv gewesen.

Bundesweit Rang 3 bei Auffrischimpfungen für unter 18-Jährige

Bei den Auffrischimpfungen der unter 18-Jährigen belegt Baden-Württemberg bundesweit den dritten Rang. Fast ein Fünftel (19,7 %) der Personen in dieser Bevölkerungsgruppe hat bereits eine Auffrischimpfung erhalten. Bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt Baden-Württemberg eher im hinteren Mittelfeld. „Die Jugendlichen machen es uns vor. Ich fordere jeden einzelnen ungeimpften Erwachsenen auf, sich dieser Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu stellen und sich impfen zu lassen“, sagte Lucha in Stuttgart. Es gebe ausreichend Impfstoff und freie Termine.

Infos zum Impfen in sieben Sprachen online

Die Informationskampagne des Landes, #dranbleibenBW, möchte alle gesellschaftlichen Gruppen über die Impfung aufklären. Gerüchte sollen durch Fakten zu zerstreut, Fragen beantwortet und einfache Möglichkeiten für eine Impfung geschaffen werden.

Inzwischen gibt es flächendeckend fest installierte Anlaufstellen für die Impfungen, die über die zentrale Internetseite der Impfkampagne des Landes eingesehen werden können. Auf dieser Seite gibt es Informationen rund ums Thema Impfen auf insgesamt sieben Sprachen (Deutsch, Englisch,Französisch, Arabisch, Türkisch, Russisch und Romana).

Aktuelle Zahlen des Robert Koch Instituts (RKI) zum Impfmonitoring können hier abgerufen werden.