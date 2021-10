Inzidenzwert in Mannheim minimal gestiegen - ein weiterer Todesfall

Mannheim. Die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle ist am Freitag um 63 auf ingesamt 29 164 gestiegen (Stand 16 Uhr). Wie die Stadt mitteilt, gibt es einen weiteren bestätigten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein über 80-jähriger Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 315.

Bislang gelten in Mannheim 18 724 Personen als genesen, 1824 akute Infektionsfälle gibt es derzeit noch in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - am Freitag bei 123,3. Am Donnerstag lag der Wert bei 123.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Freitag auf 126,9 gestiegen - am Donnerstag lag er bei 123,3. Das LGA nennt für Mannheim 63 neue Coronafälle.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 96,3 gestiegen - am Donnerstag lag sie bei 89,9. In Heidelberg lag der Inzidenzwert am Freitag bei 72,4 - am Donnerstag meldete das LGA einen Wert von 60,5.

