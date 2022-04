Inzidenzen in Mannheim und der Region sinken weiter

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim sinkt weiterhin. Mit 1126 neuen Infektionen liegt diese am Montag bei 1159,4. Das geht aus den übermittelten Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Über das Wochenende veröffentlicht das LGA keine Zahlen mehr. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 1302,1. Die Anzahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, liegt in Mannheim damit aktuell bei 85.468. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiterhin bei insgesamt 461.

Sinkende Inzidenzen auch im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert über das Wochenende am Montag nach den Zahlen des LGA auf 1742,5 gefallen. Am Freitag lag der Wert noch bei 2052,8. Das LGA meldete am Montag 2125 Neuinfizierte. Damit liegt die Gesamtzahl der Neuinfizierten im Kreis nun bei 139.308. Die Anzahl der Todesfälle liegt weiterhin unverändert bei 630.

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 523 weitere Corona-Fälle (insgesamt 35.235 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 1.442,6. Am Freitag lag der Wert noch bei 1745,0. Es wurde zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, somit sind nun insgesamt 105 Todesfälle bekannt.

Die Zahlen des Mannheimer Gesundheitsamtes

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Montag (Stand: 16 Uhr) insgesamt 360 neue Coronavirus-Infektionen. Außerdem wurden dem Gesundheitsamt bis Samstag (Stand: 14 Uhr) 368 und bis Sonntag (Stand 14 Uhr) 471 Neuinfektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Neuinfektionen am Montag auf insgesamt 85.296. Bislang gelten in Mannheim 74.480 Personen als genesen. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 10.354 akute Infektionsfälle.

Corona-Inzidenz im Südwesten geht weiter zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten im Mehrtages-Vergleich weiter zurückgegangen. Wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16.00 Uhr) in Stuttgart berichtete, wurden innerhalb einer Woche 1363,4 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner nachgewiesen.

Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 1523,6 gelegen. Am Wochenende und an ein Feiertagen werden von der Behörde keine Tagesberichte mehr veröffentlicht. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 1746,2. Die tatsächliche Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vergleich zum Freitag meldete die Stuttgarter Behörde 35 384 neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 3 120 958. Nachweislich 15 187 Menschen starben am Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Gegenüber Freitag waren dies 46 weitere Menschen. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.