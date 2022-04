Inzidenzen in der Region weiter am Sinken - ein weiterer Todesfall in Mannheim

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist über das Wochenende mit 731 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen (Stand: Montag, 16 Uhr) auf 677,7 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert bei 766,8. Mittlerweile wurden insgesamt 93.976 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um zwei erhöht und liegt nun bei insgesamt 473.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 752,2 gesunken. Am Freitag lag der Wert noch bei 869,5. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 1255 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 156.829 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei insgesamt 659.

In Heidelberg sind bis Montag laut LGA 298 weitere Corona-Fälle (insgesamt 39.470 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 577,0. Am Freitag lag der Wert bei 677,8. Die Anzahl der Todesfälle bleibt nach LGA-Angaben unverändert. Somit sind 109 Todesfälle bekannt.

Weniger Corona-Fälle auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg haben am Montag nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes mit 167 Menschen deutlich weniger Corona-Patienten als noch in der Vorwoche (200) gelegen. Im Moment seien 7,6 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - ebenfalls ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche, wo es noch 9,2 Prozent waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ging ebenso zurück. Am Montag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 642,1 (Stand 16.00 Uhr). Eine Woche zuvor waren bei 648,6 je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Die Behörde meldete 22 385 neue Infektionen - ein Anstieg auf 3 431 217 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15 677 Menschen gestorben. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

