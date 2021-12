Inzidenzen in der Region leicht gesunken - Zahl der Intensiv-Patienten im Land gestiegen

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag (Stand 16 Uhr) mit 57 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 274,4 gesunken. Am Samstag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 281,5.

Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 29.652 Corona-Fälle in Mannheim vermeldet. Die Zahl der Todesfälle in der Stadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt laut Statistik des LGA unverändert bei 394.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Sonntag nach den Zahlen des LGA auf 269,4 gesunken. Am Vortag wurde ein Wert von 270,9 angegeben. Vom Gesundheitsamt wurden 183 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 40.372 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen liegt laut LGA bei 512.

In Heidelberg war laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 41 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 8.988 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 256,4 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 245,1 angegeben. Nach LGA-Zahlen blieb die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert. Damit sind 73 Todesfälle bekannt.

Sieben-Tage-Inzidenz und Zahl der Intensiv-Coronapatienten in Baden-Württemberg gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Sonntag leicht gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 345,6. Am Samstag waren es 345,4, am Freitag noch 353,1.

Auch die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land stieg im Vortagesvergleich - um 3 auf 613. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Menschen und Woche, verharrte bei 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntag 2322 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 972 401. Bislang wurden den Angaben zufolge 136 Fälle der Omikron-Variante im Südwesten gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg wie am Vortag um 10 auf nun 12 571. (mit dpa)

