Rhein-Neckar/Heidelberg. Der Landkreis Rhein-Neckar hat am Mittwoch 101 weitere Personen gemeldet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. In der Stadt Heidelberg sind es 14 Fälle. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis auf 106. In Heidelberg liegt die Inzidenz bei 74,9. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nun insgesamt 20.709 Menschen mit dem Virus infiziert, von denen 4135 in Heidelberg wohnen. Als genesen gelten insgesamt 19.362 Menschen. Im Rhein-Neckar-Kreis sind bisher 369 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, in Heidelberg 55.

