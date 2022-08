Inzidenz sinkt in Mannheim weiter - 226 Neuinfektionen mit Coronavirus

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 226 Neuinfektionen auf 450,4 gesunken. Am Mittwoch lag der Wert bei 515,6. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 117.705 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb unverändert bei insgesamt 500.

In Heidelberg sind am Donnerstag 62 weitere Corona-Fälle (insgesamt 52.024) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 265,2. Am Vortag lag der Wert noch bei 304,3. Die Zahl der Todesfälle ist um zwei Fälle gestiegen und liegt damit bei insgesamt 139.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA gesunken und liegt nun bei 315,4. Am Mittwoch lag der Wert bei 332,9. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 273 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 203.603 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 735.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Donnerstag 226 neue Corona-Fälle. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 117.539 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 116.099 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 940 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei insgesamt 500.

Immer weniger Corona-Patienten in Kliniken - auch Inzidenz sinkt

Die Krankenhäuser leiden landesweit unter Ausfällen und Personalmangel - zumindest der Druck durch kranke Corona-Patienten in den Kliniken lässt aber etwas nach. Ihre Zahl sinkt weiter, wie aus dem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes (LGA) von Donnerstag hervorgeht. Demnach wurden zuletzt noch 1312 Menschen mit Corona auf den Normalstationen behandelt, das sind 301 weniger als in der Vorwoche. Auch auf den Intensivstationen ist die Zahl im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen von 113 auf 105. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank im Wochenvergleich ebenfalls um mehr als 130 auf 312,7 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner.

Allerdings gehen Fachleute von einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle aus. Hauptgrund ist, dass in die Statistik nur per PCR-Test nachgewiesene Infektionen einfließen, nicht aber positive Schnelltests.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie und bis zum Donnerstag 16 744 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, das sind 9 mehr als am Mittwoch.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

