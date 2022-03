Inzidenz in Mannheim über das Wochenende gestiegen

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 1.049 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.935,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Sonntag lag der Wert noch bei 1.895,3.

Mittlerweile wurden insgesamt 76.277 Menschen in Mannheim positiv getestet. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 457.

Sinkende Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 1.711,9 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.605,5. Vom Gesundheitsamt wurden 1.430 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 120.164 Fälle im Kreis gibt. Keine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl an Todesfälle liegt weiterhin bei 607.

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 433 weitere Corona-Fälle (insgesamt 30.334 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 1.598,2. Am Vortag lag der Wert bei 1.469,7. Nach LGA-Angaben ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind es 92 Todesfälle.

Corona-Inzidenz im Südwesten geht leicht nach oben

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten etwas angestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16.00 Uhr) in Stuttgart berichtete, wurden innerhalb einer Woche 1951,6 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner nachgewiesen.

Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1942,3 gelegen, vor einer Woche bei 1901,1. Die tatsächliche Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vortagsvergleich meldete die Stuttgarter Behörde 30 564 neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 2 747 880. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 813 Menschen gestorben. Gegenüber dem Vortag waren dies 23 weitere Menschen. (dpa/lsw)