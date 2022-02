Inzidenz in Mannheim steigt über 2000 – in Heidelberg und im Kreis sinkt sie leicht

Rhein-Neckar-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag mit 607 neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 2.031,5 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

Am Samstag lag der Wert noch bei 1.993,4. Mittlerweile wurden insgesamt 51.394 Menschen in Mannheim positiv getestet. Es sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Es sind nach Angaben des LGA nun weiterhin 429 Todesfälle bekannt.

Inzidenzwert in Heidelberg und im Kreis leicht gesunken

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Sonntag nach den Zahlen des LGA auf 1.684,1 gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.707,7. Vom Gesundheitsamt wurden 790 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 77.235 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich nicht erhöht und beträgt noch 571.

In Heidelberg sind am Samstag laut LGA 217 weitere Corona-Fälle (insgesamt 19.089) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit leicht auf 1.505,0. Am Vortag lag der Wert bei 1.515,7. In Heidelberg wurden keine weiteren Todesfälle vermeldet, somit sind nun 86 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg stabil geblieben. Der Wert betrug 1615,3 nach 1615,7 zuvor, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag mitteilte. Die Zahl gibt die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner an.

Im Vergleich zum Samstag meldete die Behörde 14 653 neue Infektionen, die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg so auf 1 920 378. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit starb ein weiterer Mensch. Die Gesamtzahl der Toten beträgt nun 14 053.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen zuletzt 286 Covid-Patientinnen und -Patienten, das waren sechs Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank im Tagesvergleich um 0,4 auf 7,2.