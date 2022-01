Mannheim. Mit 405 neuen Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Mittwoch (Stand 16 Uhr) binnen 24 Stunden auf 493,5 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Die Inzidenz lag am Mittwoch vor sieben Tagen noch bei 306,8.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Beginn der Pandemie wurden in Mannheim insgesamt 32.978 Personen positiv auf das Virus getestet. Mit 114 neuen Genesenen liegt die Gesamtzahl der Genesenen in Mannheim hingegen nun bei 29.935.