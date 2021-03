Mannheim. Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind am Dienstag bis 16 Uhr 67 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das berichtete Amtsleiter Peter Schäfer am Nachmittag im Hauptausschuss des Gemeinderats. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nach den aktuellsten Zahlen der Stadt bei 95,0. Oberbürgermeister Peter Kurz wies auf mögliche Konsequenzen hin: Übersteige die Inzidenz an drei Tagen in Folge die 100er-Marke, müsse man gemäß der neuen Corona-Landesverordnung ab dem übernächsten Tag einige der jüngsten Lockerungen wieder zurücknehmen. Das gilt etwa für körpernahe Dienstleistungen, Öffnungen von Museen sowie Einkäufe in bestimmten Geschäften nach Voranmeldung in festen Zeitfenstern.

Für die Regeln in Mannheim ist die Inzidenz, die das Land Baden-Württemberg vermeldet, ausschlaggebend. Die Zahlen des "MM" können aufgrund unterschiedlicher Meldesysteme leicht davon abweichen. Für Dienstag lag sie am frühen Abend noch nicht vor. Am Montag betrug die Inzidenz des Landes für Mannheim 92,1.

Bei einer Inzidenz über 100 steht nach der neuen Landesverordnung auch eine erneute nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr im Raum, sofern das lokale Infektionsgeschehen dies erfordert. Kurz machte allerdings erneut deutlich, dass er eine solche Maßnahme auch wegen der Vorgaben des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof eher nicht für geboten hält.