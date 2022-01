Inzidenz in Mannheim steigt, in Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis sinkt sie

Rhein-Neckar-Kreis. Mit 360 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Dienstag (Stand: 16 Uhr) auf 729 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Am Montag lag der Wert bei 707,1. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 449,1. Mittlerweile wurden insgesamt 34.994 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert nach LGA-Zahlen bei insgesamt 414 Fällen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sinken weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA auf 364,1 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 380,7. Vom Gesundheitsamt wurden 286 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 46.652 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis blieb unverändert bei insgesamt 547 Todesfällen.

In Heidelberg sind am Dienstag laut LGA 103 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.314 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 426,5; am Montag lag der Wert bei 471,8. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um einen Menschen angestiegen. Damit sind nun 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis Dienstagnachmittag 16 Uhr 357 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich somit auf insgesamt 34.825.



Nach Auskunft der Stadtverwaltung gelten bislang in Mannheim 31.847 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 2.566 akute Infektionsfälle.