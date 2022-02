Inzidenz in Mannheim steigt auf über 1000

Rhein-Neckar-Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag auf 1.027,4 geklettert. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Ein Tag zuvor lag der Wert noch bei 960,9. Es wurden 470 neue Fälle gemeldet. Damit haben sich in Mannheim bisher insgesamt 42.386 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Wochenvergleich ist eine deutliche Steigerung zu sehen: Am vergangenen Sonntag lag die Inzidenz noch deutlich niedriger bei 794,9. Die Zahl der Todesfälle stieg am Sonntag um einen Menschen auf 421.

Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bleibt über 1000, Heidelberg nähert sich der 900

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Sonntag nach den Zahlen des LGA auf 1.125,8 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1.086,9 . Vom Gesundheitsamt wurden 375 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 59.384 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert. Im Kreis sind 557 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Sonntag laut LGA 129 weitere Corona-Fälle (insgesamt 14.510 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 890,8. Am Samstag lag der Wert bei 836,6. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind 84 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

