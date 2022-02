Inzidenz in Mannheim steigt an - Im Rhein-Neckar-Kreis Wert weiter über 1000

Rhein-Neckar-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag mit 367 neuen Infektionen mit dem Coronavirus auf 960,9 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert bei 938,3. Auch im Wochenvergleich zeigt sich ein sehr deutlicher Anstieg der Zahlen - am vergangenen Samstag lag die Inzidenz bei 804,6. Mittlerweile wurden insgesamt 41.916 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb nach LGA-Zahlen unverändert und liegt bei 419.

Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bleibt über 1000

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Samstag nach den Zahlen des LGA auf 1.086,9 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1.050,5. Vom Gesundheitsamt wurden 565 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 59.009 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert. Im Kreis sind 557 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Samstag laut LGA 126 weitere Corona-Fälle (insgesamt 14.381 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 836,6. Am Freitag lag der Wert bei 805,1. Auch in Heidelberg wurde kein Todesfall gemeldet. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle bekannt.

