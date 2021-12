Inzidenz in Mannheim deutlich gesunken - keine Entspannung im Kreis

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag (Stand 16 Uhr) mit 79 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages deutlich auf 386,5 gesunken. Am Freitag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 415,2.

Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 28.818 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in der Statistik des LGA auf 380 Verstorbene an.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Sonntag nach den Zahlen des LGA auf 378,3 gestiegen. Am Vortag wurde ein Wert von 371,7 angegeben. Vom Gesundheitsamt wurden 222 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 38.889 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen liegt laut LGA bei 506.

In Heidelberg war laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 71 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 8.605 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 286,0 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 309,9 angegeben. Nach LGA-Zahlen blieb die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert. Damit sind 71 Todesfälle bekannt.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.