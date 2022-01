Inzidenz in Mannheim bei 819,4 - Inzidenz in Baden-Württemberg leicht gesunken

Mannheim. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Dienstag mit 427 neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Mannheim auf 869,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Montag lag der Wert bei 797,8. Im Wochenvergleich zeigt sich eine deutliche Steigerung - am vergangenen Dienstag lag die Inzidenz bei 575,6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittlerweile wurden insgesamt 37.513 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert und liegt nach LGA-Zahlen bei insgesamt 415.

Inzidenzwerte auch im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg deutlich gestiegen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 617,1 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 561,6. Vom Gesundheitsamt wurden 628 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 50.085 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis erhöhte sich nicht und liegt jetzt bei insgesamt 550.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 142 weitere Corona-Fälle (insgesamt 12.288 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit deutlich auf 588,4. Am Montag lag der Wert noch bei 566,3. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt sind bis Dienstagabend, 18 Uhr, weitere 431 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 37.351.

Bislang gelten in Mannheim 34.139 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 2.799 akute Infektionsfälle.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt wieder

Am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) meldete das Landesgesundheitsamt 869,6 registrierte Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das war ein Minus von 7,7 im Vergleich zum Montag. Erst am Sonntag hatte der Wert die 800er Marke überschritten. Vor einer Woche lag der Wert bei 575,6.

Die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen sank im Vergleich zum Vortag weiter - um 7 auf 286. In der Vorwoche waren es 330 gewesen. Rund 12,7 Prozent der Intensivbetten im Land sind den Angaben zufolge mit Covid-Erkrankten belegt. In der Vorwoche waren es 14,6.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 0,2 auf 4,8. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner und Einwohnerinnen in Krankenhäuser gebracht werden.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Landesgesundheitsamt mittlerweile 1 250 278, das waren 16 076 mehr Erkrankte als Montag. 13 587 Menschen starben laut Amt an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das waren 14 mehr als einen Tag zuvor. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.