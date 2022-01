Inzidenz im Südwesten steigt erstmals über 1000er-Marke

Stuttgart. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Südwesten erstmals über 1000 gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche sei um 54,8 auf 1024,1 geklettert, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) mit. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 667,2. Experten gehen davon aus, dass die neue Virusvariante zu den vielen neuen Infektionen führt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das wirkt sich aber derzeit noch nicht auf die Intensivstationen im Land aus. Dort wurden 276 Covid-Patienten behandelt, zwei weniger als am Vortag. Das ist nochmal ein Minus von 21 im Vergleich zu letzten Donnerstag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in ein Krankenhaus kamen, verharrte bei 4,9.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2