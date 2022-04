Inzidenz im Südwesten geht weiter zurück - in Mannheim wieder leicht gestiegen

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist wieder leicht gestiegen. Mit 775 neuen Infektionen liegt diese am Montag bei 1236,0. Das geht aus den übermittelten Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 1159,4. Die Anzahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, liegt in Mannheim damit aktuell bei 86.243. Das LGA vermeldete einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle liegt damit nun bei insgesamt 462.

Inzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg sinken

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA auf 1628,5 gefallen. Am Montag lag der Wert noch bei 1742,5. Das LGA meldete am Dienstag 1353 Neuinfizierte. Damit liegt die Gesamtzahl der Neuinfizierten im Kreis nun bei 140.661. Die Anzahl der Todesfälle hat sich um zwei erhöht, und liegt nun bei 632.

In Heidelberg sind am Dienstag laut LGA 351 weitere Corona-Fälle (insgesamt 35.586 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 1405,4. Am Montag lag der Wert noch bei 1442,6. Die Anzahl der Todesfälle blieb unverändert und liegt weiterhin bei 105.

Die Zahlen des Mannheimer Gesundheitsamtes

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Dienstag (Stand: 16 Uhr) insgesamt 767 neue Coronavirus-Infektionen. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Neuinfektionen am Dienstag auf insgesamt 86.063. Bislang gelten in Mannheim 74.926 Personen als genesen. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 10.674 akute Infektionsfälle. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet: Ein über 100 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten geht weiter stark zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen geht im Südwesten weiter zurück. Auch nach knapp zwei Wochen sinkt die Zahl der registrierten Ansteckungen je 100 000 Einwohner im Zeitraum von einer Woche stetig. Sie lag nach Angaben des Gesundheitsamtes (LGA) am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) bei 1277,8 - das sind 85,6 weniger als am Vortag und 418 Infektionen weniger als vor einer Woche. Vor zwei Wochen war noch ein Wert von 1926,2 gemeldet worden. Die tatsächliche Inzidenz dürfte wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer aber stets deutlich höher sein als der gemeldete Wert.

Die Zahl der Menschen, die nachweislich am oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, verharrt auf hohem Niveau. Laut LGA kamen in Baden-Württemberg bislang 15 233 Menschen ums Leben, 46 von ihnen am Dienstag. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.