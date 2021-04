Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis meldet am Karsamstag 118 Neuinfizierte mit Corona. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner, liegt im Vergleich zum Karfreitag nahezu unverändert bei 139,9. In Edingen-Neckarhausen gibt es vier neue Fälle und damit aktuell 41 aktive, aus Heddesheim wird ein neuer Fall gemeldet.

AdUnit urban-intext1