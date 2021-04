Inzidenz der Corona-Infektionen wieder über 100 - Ludwigshafen und Worms mit höchster Inzidenz

Rheinland-Pfalz. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) hat am Sonntag 726 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Land gemeldet. Am Samstag lag die Zahl bei 533 Fällen. Die Inzidenz stieg demnach von 99,8 Infektionen auf 100 000 Menschen in den zurückliegenden 7 Tagen auf 109,0.

Dem LUA zufolge sind derzeit nachweislich 12 484 Menschen in Rheinland-Pfalz infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 4 auf 3398 (Stand 11.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie gab es 124 088 bestätigte Infektionen im Bundesland. Die höchste Inzidenz gab es am Sonntag in Ludwigshafen (185,8), danach folgte Worms mit 184,3.