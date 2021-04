Intensivmediziner Gernot Marx warnt vor zuspitzender Situation auf den Intensivstationen

Mannheim. Der Intensivmediziner Gernot Marx warnt vor einer sich zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser. „Die Lage ist dramatisch, wir haben zwar noch einige Betten in einigen Regionen frei, aber es gibt Ballungsgebiete wie Köln, Bremen und Berlin, wo es richtig knapp wird“, sagte Marx im Podcast "Leben in Zeiten von Corona".

AdUnit urban-intext1

Marx ist Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und seit Anfang dieses Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Von den 30.000 am Donnerstag gemeldeten Infizierten würden in spätestens vierzehn Tagen rund 300 bis 600 schwer erkranken und müssten auf Intensivstationen behandelt werden. „Jeden Zweiten, den wir beatmen müssen, können wir nicht zurück ins Leben bringen.“

Vor diesem Hintergrund appellierte er an die Politik, die Corona-Bundesnotbremse so schnell wie möglich zu verabschieden „Es ist ein Notfall für unser Land. Wir haben keine Zeit mehr, es geht um jeden Tag, es geht schlichtweg um Menschenleben.“ Seines Erachtens sei dies die kritischste Phase in der Pandemie. Er könne verstehen, dass viele Menschen müde seien und nichts weiter möchten, als wieder in die Normalität zurück und die Pandemie bewältigt haben. „Leider sind wir da noch nicht.“ Zumal die inzwischen dominierende Virusvariante B.117 deutlich ansteckender sei. „So schwer es jedem einzelnen fällt, auch mir, wir müssen die Mobilität reduzieren und Kontakte vermeiden.“

Zugleich betonte er, dass nicht notwendige Operationen zwar vielerorts verschoben würden, akut Kranke aber unbedingt die Notaufnahmen aufsuchen sollten. „Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, kommen Sie zu uns, wir behandeln selbstverständlich jeden Patienten.“ Im ersten Lockdown vor einem Jahr hatten viele Menschen, auch wenn sie etwa Symptome eines Herzinfarkts verspürten, Krankenhäuser gemieden, aus Angst, sich mit Covid-19 zu infizieren oder wegen Überfüllung abgewiesen zu werden.

AdUnit urban-intext2