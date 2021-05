Insgesamt 73 Neuinfektionen mit Coronavirus im Kreis und Heidelberg - ein weiterer Todesfall

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Weitere Angaben zu Alter und Geschlecht machte das Amt nicht. Zudem wurden im Rhein-Neckar-Kreis 58 weitere Infektionen mit dem Virus gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich somit aktuell auf 21.344, bei 19.857 Genesenen. In Heidelberg stieg die Gesamtzahl der Infektionen um 15 weitere Fälle auf 4961. Als wieder gesundet gelten hier 4710 Personen.

AdUnit urban-intext1

Die 7-Tage-Inzidenz (der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen ab) liegt in der Stadt Heidelberg am Sonntag bei 65,6. Im Rhein-Neckar-Kreis fällt die Inzidenz auf 109,4.