Infektionszahlen steigen - ein weiterer Todesfall in Mannheim

Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 18. November, meldet die Stadt Mannheim 343 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen (Stand 16 Uhr). Damit sind gibt es in der Quadratestadt seit Beginn der Pandemie 23.675 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) nun bei 459,1. Am vergangenen Donnerstag wurde diese mit einem Wert von 339,7 angegeben.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt in Mannheim um eine Person auf 341.

Als Genesen gelten in Mannheim 20.089 Menschen – die häusliche Quarantäne bei ihnen wurde aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim zurzeit 3.245 akute Infektionsfälle.

Im Rhein-Neckar-Kreis meldet das LGA am Donnerstag einen Inzidenzwert von 322,1. Das Gesundheitsamt meldet mit 371 Neuinfektionen insgesamt 31258 Corona-Fälle im Kreis.

In Heidelberg gibt das LGA die Inzidenz mit einem Wert von 233,7 an. Auch hier steigt die Inzidenz. Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt 75 – damit gibt es in Heidelberg 7040 Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg steigt um 1 auf 5,7 an. Am Mittwoch lag diese noch bei 4,7. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen sinkt jedoch um 5 auf 439. Die Alarmstufe gilt seit diesem Mittwoch, weil der Grenzwert von 390 Patienten auf Intensivstationen an zwei Tagen in Folge überschritten wurde. Nun greift die 2G-Regel (geimpft oder genesen) etwa in Restaurants, Museen, Kinos und öffentlichen Veranstaltungen.

Die Inzidenz in Baden-Württemberg gibt das LGA mit 414 an. Auch diese steigt weiter – am Vortag lag sie noch bei 397,7.