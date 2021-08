Impfzentrum: Johnson & Johnson Sonderaktion ohne Termin

Mannheim. Das Impfzentrum Mannheim bietet am kommenden Freitag und Samstag in einer Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff Johnson & Johnson an. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, können Impfwillige ohne Termin zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.