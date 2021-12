Impfzentrum bietet Booster-Termine für bettlägerige Personen an

Ludwigshafen. Das Landesimpfzentrum bietet in der Ludwigshafener Walzmühle neuerdings auch Booster-Termine für bettlägerige Menschen an. Wie die Stadt mitteilte, können sich Personen, die wegen ihres gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage sind, einen Termin für die Auffrischungsimpfung in der Walzmühle wahrzunehmen, ab sofort unter der Telefonnummer 0621/504-7000 melden. Impftermine für zuhause können für den 20., 23., 29. oder 30. Dezember vereinbart werden. Die Rufnummer ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Eine Ärztin oder ein Arzt sucht den Impfling in dessen häuslicher Umgebung auf, um dort das Vakzin zu verabreichen.

