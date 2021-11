Impfungen starten- Rhein-Neckar-Kreis bietet vier neue Standorte

Rhein-Neckar. Ab der kommenden Woche bietet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises an vier weiteren Standorten Impfaktionen an. Wie der Kreis mitteilte, finden die ersten Impfungen am Mittwoch, 1. Dezember, in Hockenheim statt, ab 2. Dezember in Leimen, ab 3. Dezember in Bammental und ab 4. Dezember in Weinheim. An diesen Standorten werde vorerst an drei Tagen pro Woche geimpft – jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Pro Termin sind 200 Impfungen möglich.

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten“, erklärte die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Die Impftermine seien ab Donnerstag, 25. November, für 14 Tage im Voraus buchbar – es stehen die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung.