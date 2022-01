Impfungen ohne Termin in Mannheimer Universitätsklinikum am Freitag

Mannheim. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann dies am Freitag ohne Termin im Mannheimer Universitätsklinikum tun. Zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr werden dort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit dem Vakzin des Herstellers Moderna für Bürgerinnen und Bürger aus der Quadratestadt angeboten, teilte die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) am Dienstag mit.

Der Impfpunkt am Universitätsklinikum in Haus 37, Ebene 1, ist ausschließlich über den Eingang West (am Neckarufer, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) zugänglich, informierte die UMM. Für den Zugang zur Impfung werde kein Corona-Test benötigt. Impflinge sollen ihre Krankenversichertenkarte und – soweit vorhanden – ihren Impfpass mitbringen.