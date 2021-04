Mainz. Ab Mittwoch, 7. April, haben in Rheinland-Pfalz 60- bis 69-Jährige die Möglichkeit sich für eine Corona-Schutzimpfung zu registrieren. Mit der Änderung der Nutzung von AstraZeneca stehe nun eine größere Menge an Impfstoff für Menschen über 60 Jahren zur Verfügung, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

AdUnit urban-intext1

Die neuen Registrierungen sollen dabei keinen Einfluss auf die Terminvergabe an Personen über 70 Jahre sowie Vorerkrankten der Prioritätsgruppe 2 haben. Die Priorisierungsreihenfolge der Impfungen werde laut Mitteilung in Rheinland-Pfalz beibehalten. Die Prioritätsgruppe 2, die sich bereits registriert hat, erhalten ihre Impftermine vorrangig.

Die Online-Registrierung für die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen ist ab 7. April möglich unter www.impftermin.rlp.de und telefonisch unter der Impf-Hotline 0800/5758100. Die Gruppe umfasst rund 550 000 Menschen. Die ersten Impfungen werden voraussichtlich Ende April bis Anfang Mai stattfinden.