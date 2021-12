Impfstoffe für Kinder liegen in Rheinland-Pfalz parat - Start am Donnerstag

Mainz. Vor dem offiziellen Impfstart von Kindern gegen das Coronavirus steht in Rheinland-Pfalz der Impfstoff bereit. 30 000 Impfdosen seien am vergangenen Samstag an das Land geliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mit. Geimpft werden soll offiziell von Donnerstag an (16. Dezember). Die Verteilung an die Impfzentren laufe bereits, Kinderärzte erhielten den Impfstoff und das -zubehör über die Apotheken. Kinder ab zwölf Jahren durften bereits gegen Corona geimpft werden, in dieser Woche soll auch die Altersklasse zwischen fünf und elf Jahren an die Reihe kommen. Ihnen wird ein im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat der Hersteller verabreicht.

Die Ständige Impfkommission hatte eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen. Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Entscheidung.