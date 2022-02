Impfstart in Apotheken im Südwesten ab 8. Februar - Novavax-Vakzin bald verfügbar

Stuttgart. Die Apotheken im Südwesten starten in der neuen Woche mit Corona-Impfungen. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilt, können sich Impfwillige ab Dienstag, 8. Februar, in Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfung in den Apotheken ist ein zusätzliches niedrigschwelliges und flächendeckendes Angebot, das die Impfkampagne des Landes unterstützen soll. Derzeit haben laut der Deutschen Presseagentur an den Impfschulungen rund 900 Apothekerinnen und Apotheker teilgenommen, sie werden zukünftig alle auf dem Markt zugelassenen Impfstoffe verimpfen. Laut Sozialministerium sollen weitere Berufsgruppen wie Zahnärzte und Tierärzte zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Impfen ist unser Weg aus der Pandemie – und für diese Impfungen brauchen wir langfristig eine tragfähige Versorgung. Daher freue ich mich sehr, dass die Apotheken im Land den Einsatz der Ärzte unterstützen“, sagte Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha laut Mitteilung vom Sonntag. Lucha forderte die Menschen auf, sich impfen, beziehungsweise boostern zu lassen, da derzeit genug Impfstoff vorhanden sei.

Ein weiterer Impfstoff wird außerdem zu den bisherigen dazu kommen: Der Bund erwartet in der 8. Kalenderwoche, also in der Woche ab dem 21. Februar, die erste Lieferung des Impfstoffes der Firma Novavax. Die insgesamt rund 500.000 Dosen dieses Impfstoffes werden bedarfsgerecht an entsprechende Impfniederlassungen verteilt.