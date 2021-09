Impfbus-Aktion des Landes verlängert – weitere Termine in Speyer

Speyer. Das Land Rheinland-Pfalz verlängert seine Impfbus-Aktion - für Speyer sind gleich zwei Termine vorgesehen. Am Dienstag, 7. September, am Geschirrplätzel und am Samstag, 18. September, am Sea Life haben Impfwillige in der Zeit zwischen 8 bis 18 Uhr jeweils die Chance, sich spontan und ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung .

Wie die Stadt Speyer mitteilte, richtet sich das Angebot insbesondere auch an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre, ihre Eltern und Verwandten. Geimpft wird nach dem bekannten Prinzip: „Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten“. Mitzubringen ist der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten.