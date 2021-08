Impfangebot in Walzmühle auch für Jugendliche ab 12 Jahren

Ludwigshafen. Im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle können ab sofort auch Personen ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Wie die Stadt mitteilt, ist dies ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Sonderimpfaktion in der Walzmühle läuft noch bis einschließlich Freitag, 13. August montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr. Nur am 6. August ist keine Impfung möglich. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Minderjährige von einer sorgeberechtigten Person begleiten werden und - falls vorhanden - ihren Impfpass mitbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es erfolgen ausschließlich Erstimpfungen. Geimpfte erhalten bei ihrem Besuch einen Termin für die Zweitimpfung, der 21 bis 35 Tage später erfolgt, teilt die Stadt mit. Verwendung findet der Impfstoff von Biontech.