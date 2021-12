Impfaktion im Hector Sport-Centrum - Termine ab sofort buchbar

Weinheim. Am Montag und Dienstag, 27./28. Dezember, führt die Weinheimer Ehrenamtsinitiative jeweils von 9 bis 18 Uhr eine Impfaktion im Hector Sport-Centrum (HSC) der TSG Weinheim in der Waidallee durch. Auch Impfwillige aus den Nachbarkommunen können dort ab sofort Termine online buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was zu Beginn vor allem als Aktion für Weinheimer Schüler (12 bis 17 Jahre) gedacht war, zieht nun weitere Kreise. „Wir wollen unbedingt vermeiden, dass Impfstoff übrig bleibt“, erklärt Initiatorin Susanne Wagner. Waren noch vor zehn Tagen Impftermine – insbesondere für Jugendliche mit Biontech – Mangelware, so steht den niedergelassenen Ärzten und dem Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung. Dadurch konnten einige Weinheimer Arztpraxen am Wochenende Impfaktionen durchführen.

Booster nach drei Monaten

Unterdessen setzt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) hinsichtlich des Abstandes zur Covid-19-Auffrischungsimpfung sofort um, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Demnach kann die sogenannte Booster-Impfung für Personen über 18 Jahre mit einem mRNA-Impfstoff bereits ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2