Impfaktion bei Heimspielen der Adler und der Löwen

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen und die Adler Mannheim beteiligen sich in einer gemeinsamen Aktion und bieten den Besuchern der SAP Arena die Möglichkeit, sich bei ausgewählten Heimspielen in einem Impfmobil gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Nach über einem Jahr ohne Zuschauer wünschen sich die Proficlubs in Baden-Württemberg und ihre Fans für die kommende Spielzeit ein Stück Normalität zurück. Dafür steht ein Zusammenschluss der Vereine, die Initiative „Teamsport Baden-Württemberg“, in engem Austausch mit dem Sozialministerium des Landes. Der Weg zu höherer Zuschauerauslastung in den Arenen kann nur über eine hohe Impfquote führen, heißt es in einer Pressemitteilung der Mannheimer Adler vom Dienstag.

Die genauen Termine werden über die vereinseigenen Kanäle kommuniziert. Außerdem gibt es eine Übersicht über sämtliche Aktionen der Clubs auf der Seite des Landes Baden-Württemberg https://www.dranbleiben-bw.de/.