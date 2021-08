IHK Rhein-Neckar zu Bund-Länder-Beschlüssen: Gehen in die richtige Richtung

Mannheim. Für die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) gehen die am Dienstag getroffenen Beschlüsse der Bund-Länder-Beratung in die richtigte Richtung. Wie IHK-Präsident Manfred Schnabel mitteilt, sei es erkennbar, dass sich die Politik für andere Kriterien neben der Sieben-Tage-Inzidenz öffne, die Länder aber Spielräume besitzen würden. "Umso verwunderlicher ist es, dass bei der 3G-Regel weiter mit der Inzidenz geplant wird. Immerhind sind Ausnahmen möglich. Wir bauen darauf, dass Baden-Württemberg in der Landesverordnung diesen neuen Spielraum nutzt, um weitere Kriterien zu berücksichtigen", heißt es in der Mitteilung.

Die 3G-Regel ab Erreichen bestimmter Schwellenwerte sei sinnvoll und besser als branchenbezogene Lockdowns. Nur dort, wo es aufgrund der Raumsituation, der Anzahl der Personen und der Aufenthaltsdauer zu großflächigen Infektionen kommen könne, sind lückenlose Einlasskontrollen gerechtfertigt und verhälnismäßig. Bei geringem Risiko solle aber auf die Eigenverantwortung der Besucher gesetzt werden, schlägt die IHK vor.

"Bei der Neufassung der Arbeitsschutzverordnung ist darauf zu achten, dass keine zusätzlichen Belastungen auf die Betriebe zukommen", schreibt die IHK und appelliert an die Eigenverantwortung aller noch Ungeimpften, sich impfen zu lassen, um neue Einschränkungen für die Wirtschaft oder gar Branchenweite Lockdowns zu verhindern.