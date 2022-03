Hospitalisierung von Covid-Patienten ist auf Höchststand

Mainz. Rund drei Wochen nach dem Höchststand der Omikron-Welle in Rheinland-Pfalz behandeln die Krankenhäuser des Landes besonders viele Patienten mit Covid-19. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg am Dienstag von 6,24 auf 6,82, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dieser Wert für die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100 000 Einwohner erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn der regelmäßigen Veröffentlichung am 6. September vergangenen Jahres - damals lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 1,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von Montag auf Dienstag leicht zurück - von 927,2 auf 920,0. Die Gesundheitsämter erfassten 8872 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg demnach auf 146 521. Zudem wurden 11 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5014 erhöhte.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag im Kreis Kaiserslautern mit 1382,6. Es folgen der Kreis Germersheim (1352,7), Neustadt an der Weinstraße mit 1268,1 und die Stadt Zweibrücken (1182,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 645,5 im Rhein-Pfalz-Kreis.