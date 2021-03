Berlin. Um Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie zu helfen, hat der 18-jährige Jan Wilhelm mit Freunden den krisenchat.de gegründet. Das Angebot ist niederschwellig, per SMS oder WhatsApp können Hilfesuchende ihre Sorgen und Nöte bei professionellen Beraterinnen und Beratern – Psychotherapeuten, Sozialpädagogen, Erziehern – loswerden. Psychische Gesundheit sei ein großes Tabu-Thema, zumal bei jungen Leuten, und doch litten gerade sie oft besonders unter den Shutdown-Maßnahmen. „Kinder sind nicht angeschlossen an Systeme der Beratung, man geht nicht als Kind zum Psychotherapeuten, obwohl es vielen gut tun würde“, sagt Wilhelm in einer neuen Folge der Podcast-Reihe „Leben in Zeiten von Corona“.

Jan Wilhelm kommt aus Berlin, hat 2019 Abitur gemacht und mit Freunden gleich zu Beginn der Corona-Pandemie den krisenchat.de ins Leben gerufen. © Jan Wilhelm

Krisenchat.de ist ein gemeinnütziges Unternehmen, die Beratung kostenlos und rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar. „Man muss auf der Website nur auf ,Nachricht schreiben‘ klicken und schon kann man loschatten.“ Die Wahl sei auf SMS und WhatsApp gefallen, weil dies in Deutschland das Kommunikationsmittel Nummer eins sei. Für viele Kinder sei es auch leichter, ihre Gedanken in einem Chat zu formulieren. Beim Telefonieren sei die Hürde höher, und nicht immer sei es möglich, frei zu sprechen, wenn die Familie, gerade im Lockdown, direkt nebendran am Tisch sitzt.

Insgesamt hätten sich in den zehn Monaten des Bestehens von krisenchat.de rund 9000 Kinder und Jugendliche gemeldet, 20.000 Beratungen seien geführt worden, das heißt, manche meldeten sich auch wiederholt. „Laut Umfragen, die wir gemacht haben, haben 60 Prozent nie zuvor professionelle Hilfe in Anspruch genommen, so dass wir glauben, hier einen Beitrag leisten zu können, um die Dunkelziffer zu heben“, betont Wilhelm.