Heidelberg hebt Ausgangssperre auf

Heidelberg. Als erste Stadt Baden-Württembergs darf Heidelberg ab Samstag, 1. Mai, die Corona-Regelungen lockern: In der Unistadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit fast einer Woche unter dem Wert von 100. „Das ist ein kleines Stück mehr Freiheit, das sich die Menschen in Heidelberg verdient haben. Ich bedanke mich bei allen Heidelbergerinnen und Heidelbergern für ihre Umsicht und Disziplin. Es ist ihr Erfolg, dass solche Lockerungen möglich sind“, freut sich Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die wichtigsten Lockerungen: Die nächtliche Ausgangsbeschränkung fällt weg und Kunden können in Geschäften einkaufen, die nicht nur den täglichen Bedarf abdecken – ohne einen negativen Corona-Test, aber mit Termin („click & meet“). Im Nahverkehr reicht ab sofort wieder eine medizinische Maske – es muss kein FFP2-Modell mehr sein. Sollte die Inzidenz wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegen, tritt die „Bundes-Notbremse“ wieder in Kraft. Im Rhein-Neckar-Kreis bleiben diese Regelungen der "Bundes-Notbremse" in Kraft.