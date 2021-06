Grippe, Erkältung oder Covid-19? Wie sich die Symptome unterscheiden

Mannheim Ist Impfen tatsächlich Nächstenliebe?

Seit März 2019 spricht sie „Das Wort zum Sonntag“ in der ARD. In der letzten Sendung hat Ilka Sobottke ausgesprochen, was Impfen für sie bedeutet: Nächstenliebe. Darüber spricht am Donnerstag Thorsten Riehle mit ihr.

