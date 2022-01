Genesene mit Impfung müssen als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne

Stuttgart. Ab 26. Januar sollen Genesene mit Impfung als Kontaktpersonen von der Quarantäne ausgenommen werden. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilt, wird die „Corona-Verordnung Absonderung“, in der die Quarantäne-Bestimmungen geregelt werden, an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts angepasst. Bislang waren Kontaktpersonen, wenn sie geimpft oder genesen und aufgefrischt sind von der Quarantänepflicht ausgenommen, künftig gelten nun auch Genesene mit mindestens einer Impfung als geboostert und müssen nicht mehr in Quarantäne. Die Reihenfolge der Impfung und Infektion spielt dabei keine Rolle.

