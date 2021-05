Gastronomie in Mannheim darf wohl ab Sonntag öffnen

Mannheim. Die Gastronomie in Mannheim kann voraussichtlich ab Sonntag wieder öffnen. Das gab der Erste Bürgermeister Christian Specht am Dienstagnachmittag im Gemeinderat bekannt. Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner - bis einschließlich Freitag unter der 100er-Marke bleibt. Offiziell maßgeblich ist dafür der vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Wert, der mitunter von den Zahlen der Stadt abweicht. Er lag am Dienstag bei 83,7.

Restaurants und Cafés dürften dann täglich zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen. In Innenräumen wäre pro angefangene 2,5 Meter eine Person erlaubt, im Außenbereich gäbe es keine Begrenzung. Der Mindestabstand zwischen den Tischen müsste drinnen und draußen 1,50 Meter betragen. Voraussetzung für die Öffnung der Gastronomie sind indes Hygienekonzepte, zu denen wie in der Vergangenheit vorherige Anmeldung und Kontaktdatenerfassung gehören. Gäste müssen zudem ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Menschen, die im vergangenen halben Jahr von einer Corona-Infektion genesen sind.

Weitere Lockerungen eventuell ab Pfingstsonntag

Bei einer Inzidenz über 100 sind auch in vielen anderen Bereichen Lockerungen vorgesehen, die sogenannte Bundesnotbremse würde vor Mannheim außer Kraft gesetzt. Unter anderem fiele dann die nächtliche Ausgangssperre weg, und private Treffen wären wieder mit fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig (Unter 14-Jährige, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit). Im Freien wären wieder Konzerte, Theaterstücke, Filmvorführungen und Sportereignissen mit bis zu 100 Zuschauern möglich. Auch im Bildungsbereich - von der Abendakademie bis zur Universität - könnten verstärkt Präsenzveranstaltungen abgehalten werden. Und der Einzelhandel dürfte bis zu zwei Kunden auch ohne Voranmeldung in die Läden lassen. Voraussetzungen in den meisten Bereichen wären allerdings immer negative Schnelltests (Geimpfte und Genesene ausgenommen). Als mögliches Datum für all diese Lockerungen nannte Specht ebenfalls Pfingstsonntag, 6 Uhr morgens.