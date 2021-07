Fünf neue Corona-Fälle in Mannheim

Mannheim. Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Montag in Mannheim gemeldet worden. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Damit steigt die Inzidenz - bezogen auf die von der Kommune veröffentlichten Zahlen - um 1,2 auf 8,0. Die Zahl aller bestätigten Infektionen in Mannheim beträgt damit demnach 16.401. Bislang gelten in Mannheim laut Mitteilung 16.025 Personen als genesen. Somit gibt es aktuell 72 nachgewiesene akute Infektionsfälle.

