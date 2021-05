Ferien- und Zeltlager sollen im Südwesten wieder stattfinden

Stuttgart. Stuttgart. Baden-Württemberg plant offenbar, im Zuge der Öffnungen unter strengen Vorgaben und gestaffelt nach dem Infektionsgeschehen wieder Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zuzulassen. Dem Vernehmen nach soll eine aktualisierte Corona-Verordnung noch an diesem Wochenende verkündet werden und könne bereits an diesem Montag in Kraft treten.

Schon in den Pfingstferien sollen offenbar modellhaft einzelne Ferien- und Zeltlager und andere Angebote mit Übernachtungen außerhalb des eigenen Haushalts für Kinder und Jugendliche möglich sein. Die Rahmenbedingungen werden dem Vernehmen nach derzeit im Sozialministerium festgelegt.

Die Erfahrungen aus den Modellprojekten in den Pfingstferien sollen dann als Grundlage für ein breites Angebot in den Sommerferien dienen.