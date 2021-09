Fallzahlen steigen weiter an

Mannheim Höchste Inzidenz in Baden-Württemberg

Was zu befürchten war, ist nun auch eingetreten: Der Anstieg der Corona-Infektionen in Mannheim hat sich am Wochenende weiter fortgesetzt. Wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag mitteilte, sind ihm bis zum Nachmittag 56 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Samstag waren bereits 62 bestätigte Fälle hinzugekommen. Damit liegt die am Sonntag vom Landesgesundheitsamt für Mannheim ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei 153,2. Dies ist der höchste Wert in ganz Baden-Württemberg. Hinter Mannheim folgen Heidenheim (137,1) und Heilbronn (135,1). Zum Vergleich: In Heidelberg liegt die Inzidenz bei 68,1, im Rhein-Neckar-Kreis bei 100,1. Der durchschnittliche Wert für Baden-Württemberg beträgt den Berechnungen der Behörde zufolge 93,3. Immerhin wurde dem Landesgesundheitsamt am Wochenende kein weiterer Todesfall für Mannheim gemeldet. Die Inzidenz hat sich jedoch im Vergleich zur Vorwoche deutlich erhöht: Am vergangenen Sonntag lag der Wert noch bei 103. Da nach der neuen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg die Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für weitere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Lockerungen ist, veröffentlicht die Stadt Mannheim seit Kurzem am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen mehr. Da diese jedoch die Grundlage für die aktuelle Corona-Grafik dieser Zeitung sind, hat sich die Redaktion dazu entschieden, montags ebenfalls auf die grafische Aufbereitung der Fallzahlen zu verzichten. Am Dienstag erscheint die Grafik dann wieder mit den aktuellen Daten. mig

