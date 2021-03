London. Zum Impfstoffstreit zwischen der EU und Großbritannien meint die Londoner "Times" am Montag: "Es ist wohl nicht überraschend, dass europäische Regierungschefs die Rhetorik in Bezug auf Impfstoffe verschärfen. Wie selbst die treuesten Anhänger der Europäischen Union zugeben werden, war das Impfprogramm in der Union bis jetzt ein hoffnungsloses Unterfangen. Man hat es dort gerade mal geschafft, zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, während es in Großbritannien bereits 52 Prozent sind, darunter erstaunliche 874.000 allein am Samstag.

Aber Drohungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Export von Impfstoffen zu blockieren, darunter auch nach Großbritannien, sind unbesonnen und kurzsichtig. Wenn Brüssel eine Erklärung für die schwache Impfleistung in der EU sucht, braucht es nicht weiter zu schauen als bis zu den eigenen Fehlentscheidungen."