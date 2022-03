Erneute Corona-Demos im Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz. Erneut haben Kritiker und Befürworter der Corona-Maßnahmen den Montag genutzt, um zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei sollen sich in Bad Dürkheim und Haßloch rund 170 Personen zu angemeldeten Versammlungen gegen die Maßnahmen versammelt haben. Bei einer angemeldeten Gegenversammlung in Grünstadt versammelten sich insgesamt 45 Personen. Die angemeldeten Versammlungen verliefen laut Polizei friedlich und störungsfrei. Außerdem konnte die Polizei insgesamt rund 1000 sogenannte „Spaziergänger“ bei unangemeldeten Versammlungen im Rhein-Pfalz-Kreis feststellen. Diese sollen sich an die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen gehalten haben.

